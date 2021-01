Como a princesa quer revolucionar a moda da Arábia Saudita

A moda na Arábia Saudita sempre teve um norte: o conservadorismo. Mulheres vestindo abayas – vestimenta que esconde a silhueta – em respeito à tradição religiosa do país. No entanto, um desfile, ocorrido na embaixada belga em Riade, capital do país, no último final de semana, mostra que mudanças estão a caminho.

A princesa e ex-modelo Safia Hussein Guerras apresentou no desfile uma nova coleção de abayas, trazendo modelos enfeitados com estampas, strass e com cortes mais justos do que usual.

O foco era mostrar que, mesmo em algo tão tradicional, ainda pode haver charme e elegância, em especial para as mulheres mais jovens do país, que já não usam o básico preto da vestimenta e apostam em cores mais vivas, silhueta mais marcada e, em alguns casos, já até abandonaram a tradição.

A coleção que recebe o nome Seja Elegante foi desenhada pela própria princesa em parceria com a Lomar Abaya e o estilista belga Christophe Beaufays e recebeu total apoio do príncipe Khalid bin Saud Al-Faisal, que estava na primeira fila juntamente com os filhos durante o desfile.

Safia diz que há 14 anos sonha em desenhar essa coleção. “Queria mudar o estigma em torno da abaya e do véu em todo o mundo”, explica a princesa, que ainda acrescentou: “se eu levar isso a um nível de elegância e aceitação, talvez nossa geração abrace totalmente a abaya”.

A filha de Safia, a princesa Hannah Al-Faisal, foi uma das modelos do desfile e, em entrevista à Bazzar Arabia, afirmou que se sentiu fortalecida ao usar a vestimenta.

A quebra de estigmas não para por aqui. Além da revolução na moda saudita e o desejo claro de mudança por parte da família real, o desfile permitiu pela primeira vez a presença de público masculino na plateia e foi um avanço em relação a tentativas anteriores semelhantes de propor uma mudança na moda saudita.