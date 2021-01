Kristen Stewart surge como princesa Diana e ficou idêntica. Veja a foto

Kristen Stewart, atriz que já atuou em Crepúsculo, As Panteras, agora fará parte do elenco do filme Spencer sobre a princesa Diana. A atriz ficou idêntica a Lady Di. O filme é dirigido por Pablo Larrain, ganhador em 2015, do Globo de Ouro, pelo filme trama Jackie, o clube – de acordo com o site Omelete.

A revelação da imagem de Kristen como Diana veio com o início da produção de Spencer, que contará também com Timothy Spall (Mr. Turner), Sally Hawkins (A Forma da Água) e Sean Harris (Missão Impossível – Efeito Fallout). Veja a foto:

O enredo, ambientado no começo dos anos 1990, mostrará o período em que Diana decidiu se divorciar do príncipe Charles, em 1992, apenas alguns anos antes da sua morte em um acidente de carro, em 1997. Serão três dias da vida de Diana retratados no filme.

Kristen diz que Spencer é um mergulho emocional imaginando quem Diana era em um momento crucial de sua vida. O filme, segundo a atriz, é uma afirmação de todas as suas camadas, a começar com seu nome de batismo, Spencer. A atriz também nota o esforço também muito grande da princesa para tentar retornar a si mesma enquanto tenta se prender ao que o seu nome (Spencer) significa para si.

Ainda não há detalhes de quem interpretará Charles. A direção é de Larrain, e o roteiro fica por conta de Steven Knight, criador e roteirista de Peaky Blinders. Também não há data de estreia prevista para o longa.