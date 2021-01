Retrato raro da mãe de Lady Di impressiona por semelhança entre as duas

Neste ano, se estivesse viva, Frances Shand Kydd, mãe da princesa Diana, completaria 85 anos de idade. A data de aniversário foi lembrada por seu filho Charles Spencer em uma homenagem feita no seu perfil no Instagram esta semana.

“Ela nasceu em Sandringham, Norfolk, no mesmo dia em que o rei George V morreu e na mesma paróquia”, escreveu Charles na legenda da foto, que está exposta na biblioteca de Althorp House, propriedade da família de Lady Di na Inglaterra.

Diante do retrato de Frances, as semelhanças entre mãe e filha impressionaram os internautas, principalmente pelo cabelo e pelos olhos azuis.

Na legenda, Charles lembra que a mãe faleceu três dias após o aniversário de seu casamento com seu pai, John Spencer, em junho de 2004. Porém, o casal não estava junto desde 1969. O casamento durou 15 anos. Após o divórcio, Frances conheceu e manteve um relacionamento com Peter Shand Kydd até 1990.

A relação entre mãe e filha foi marcada por desentendimentos, motivados principalmente pelo casamento de Diana com o príncipe Charles. Em entrevista ao jornalista Andrew Morton, Diana revelou bastidores do conflito familiar. “Minha mãe me decepcionou terrivelmente com o casamento (….) Ela continuou chorando … dizendo que não aguentava a pressão (….) Eu não falei com ela por três ou quatro anos depois. Ela me deixou louca… Era eu que estava sendo forte e ela chorando o tempo todo.”

