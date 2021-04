Família real revela todos os detalhes do funeral do príncipe Philip

O funeral do príncipe Philip, que faleceu no último dia 9, acontece neste sábado (17). Por conta da pandemia, a cerimônia prevista pela família real britânica será mais íntima e com poucas pessoas, exatamente como Philip desejava, de acordo com a ex-porta-voz do palácio Ailsa Anderson.

Entretanto, devido à situação atual, alguns desejos do Duque de Edimburgo para seu funeral não serão realizados. Mas os que foram possíveis de adaptar, como o cortejo em uma Land Rover, que foi totalmente adaptada por Philip em vida, serão realizados.

Ao todo 30 pessoas vão participar do cortejo do marido da rainha Elizabeth II, que acontece no Castelo de Windsor, na Inglaterra, em um funeral íntimo na Capela de São Jorge (Saint George’s Chapel).

Mesmo enfrentando o luto, a rainha tem tentado levar toda a situação da melhor forma, segundo sua amiga e dama de honra de Coroação, Lady Anne Glenconner, em entrevista à People. “Ela sempre lida com isso [o luto] de forma incrível. Mas ele era sua rocha.”

A monarca participou no último dia 13 de seu primeiro evento real após a morte do marido. A rainha, de 94 anos, organizou uma cerimônia de aposentadoria em homenagem ao conde Peel, que havia deixado o cargo de lorde camarista uma semana antes do falecimento do membro real. Segundo a People, a monarca já se preparava para o falecimento do marido, que enfrentava problemas de saúde há anos.

A causa da morte do duque ainda não foi divulgada, mas é dito que ele morreu pacificamente aos 99 anos, em 9 de abril, no Castelo de Windsor. Sobre o último desejo de ser levado em um Land Rover até o Castelo de Windsor para o funeral, ele planeja há 18 anos o modelo do carro que criou junto à montadora.

Ele se baseou em um Land Rover Defender TD 130, o veículo foi modificado com uma seção traseira aberta nas especificações do monarca. Também foi pintado de verde bronze escuro, que é a mesma cor que os militares britânicos usam para muitos de seus carros da marca.

Thierry Bolloré, presidente-executivo da Jaguar Land Rover, disse em nome da marca que é uma honra ter o carro feito de acordo com as especificações de Philip sendo usado no cortejo.

Conflito entre irmãos

Os príncipes e irmãos Harry e William não irão ficar lado a lado no funeral do avô. Eles serão separados por Peter Phillips, filho da princesa Anne e primos dos filhos de Lady Di. Um porta-voz do palácio de Buckingham disse à People que a atitude foi uma mudança prática. “Este é um funeral e não vamos ser atraídos por percepções dramáticas. Os arranjos foram acordados e representam os desejos de Sua Majestade”, explicou sobre a decisão da rainha Elizabeth.

Continua após a publicidade

Quando os participantes do velório estiverem dentro da capela, manterão a distância de dois metros e farão uso da máscara, assim como recomenda as normas de saúde da Covid-19.

Veja o cronograma completo do funeral de Philip:

6h: O caixão de Philip será movido da capela particular no Castelo de Windsor, onde seu corpo está agora, para o Inner Hall em preparação para a procissão.

9h20: Visitantes que não participam da procissão, como Camilla, Duquesa da Cornualha e Kate Middleton, partem do Castelo de Windsor de carro para a Capela de São Jorge.

09h27: Bandas no Quadrilátero do castelo começam a tocar música. O Land Rover que carregará o caixão do Príncipe Philip entra no Quadrilátero e os carregadores tomam suas posições.

9h40: A música para e o caixão do Príncipe Philip emerge da Entrada Estadual. Membros da família real, como o Príncipe Charles, o Príncipe William e o Príncipe Harry, partem da State Entrance e assumem seus cargos para a procissão. Após uma saudação real, os carregadores colocam o caixão no Land Rover.

9h44: Rainha Elizabeth, acompanhada por uma Lady-in-Waiting, parte da entrada do Soberano no State Bentley. O. O Hino Nacional é então tocado.

9h45: A procissão de 8 minutos, que inclui a Princesa Anne, o Príncipe Charles, o Príncipe Edward, o Príncipe Andrew, o Príncipe Harry, Peter Phillips, o Príncipe William, o Vice-Almirante Sir Tim Laurence, o Conde de Snowdon, o oficial de proteção pessoal de Philip , O secretário particular de Philip, duas páginas e dois criados, começa.

9h53: A procissão chega aos degraus da Capela de São Jorge. Uma segunda procissão, que inclui a princesa Anne, o príncipe Charles, o príncipe Edward, o príncipe Andrew, Peter Phillips, o príncipe William, o príncipe Harry, o conde de Snowdon e o vice-almirante Sir Tim Laurence, entram nos seres da capela.