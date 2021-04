Membros da realeza dão adeus a príncipe Philip e falam do estado da rainha

Uma das notícias que mais comoveu o mundo na última sexta-feira (09) foi o anúncio da morte do Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, aos 99 anos, no Castelo de Windsor, no Reino Unido.

Com a perda, a realeza e todo o país estão em luto oficial, que ainda deve se estender por cerca de 30 dias após o sepultamento. Neste período, não pode ocorrer manifestações, compromissos ou tratativas reais públicas.

Enquanto se preparam para a despedida do monarca, que deve acontecer no próximo sábado (17), filhos, netos e demais familiares usaram a mídia e as contas oficiais nas redes sociais para expressar o luto. Confira:

Príncipe William e Kate Middleton

Os duques de Cambridge usaram o Instagram oficial do Palácio de Kensington (@kensingtonroyal) para homenagear o falecido príncipe Philip.

Ilustrado com uma foto inédita de Philip e George, tirada por Kate Midletton, o texto de homenagem expressa os sentimentos do príncipe William, neto do monarca.

“Meu avô foi um homem extraordinário e parte de uma geração extraordinária. Catherine e eu continuaremos a fazer o que ele teria desejado e apoiaremos a Rainha nos próximos anos. Sentirei saudades do meu avô, mas sei que ele gostaria que continuássemos com o trabalho.”



Príncipe Charles e Camilla

O sucessor ao trono inglês, príncipe Charles, se pronunciou em nome dele próprio e de sua esposa, Camilla, prestando uma homenagem ao pai Philip no último sábado (11).

“Meu papai foi uma pessoa muito especial. Eu acho que ele teria ficado atônito com as reações e as coisas comoventes que foram ditas sobre ele e, por tudo isto, nós, da minha família, somos muito gratos(….) Isso vai nos sustentar nesta perda particular e neste momento particularmente triste.”

Princesa Anne

Com uma mensagem carregada de sentimento, a princesa Anne se pronunciou por meio de uma mensagem divulgada no Instagram oficial da realeza (@theroyalfamily).

“Meu pai tem sido meu professor, meu apoiador e meu crítico, mas principalmente é meu exemplo de uma vida bem vivida e serviço prestado gratuitamente que eu mais queria imitar.”

Príncipe Harry e Meghan Markle

Os duques de Sussex, apesar de não exercerem mais seus deveres reais, não deixaram de prestar suas condolências pela morte do avô de Harry. O pronunciamento foi realizado no site oficial da Achewell Productions, produtora recém fundada pelo casal.

“Ele será lembrado como o consorte reinante mais antigo do Monarca, um soldado condecorado, um Príncipe e um Duque. Mas, para mim, como muitos de vocês que perderam um ente querido ou avô por causa da dor do ano passado, ele era meu avô: mestre do churrasco, lenda da brincadeira e atrevido até o fim”, disse o príncipe Harry.

“Embora eu pudesse continuar, sei que agora ele diria a todos nós, cerveja na mão, ‘Oh, vão em frente!’ “

Príncipe Andrew

O príncipe Andrew, que está afastado dos seus deveres reais desde o escândalo envolvendo sua amizade com Jeffrey Epstein, acusado de abusar e explorar sexualmente meninas menores de idade, se juntou ao luto da família.

Em fala à imprensa após um culto especial na Capela Real em Windsor Great Park, no domingo (11), o duque de York expressou a sua tristeza em ter perdido o pai, além de dividir o atual estado emocional da rainha.

“Eu o amava como um pai. Ele era tão calmo. Ele sempre foi alguém a quem você podia ir e ele sempre ouvia (…) Ela [a rainha] descreveu isso como um grande vazio em sua vida, mas nós, a família, aqueles que são próximos a ela, estamos nos unindo para dar a certeza de que estamos lá para apoiá-la.”

Príncipe Edward e Sophie

Apesar de não ter feito um pronunciamento aberto sobre como a perda do pai, o filho mais novo da Rainha Elizabeth e do príncipe Philip, o príncipe Edward, e sua mulher, Sophie, a condessa de Wessex, fizeram uma visita à monarca no último sábado.

Em fala rápida à imprensa, Sophie disse que “a rainha tem sido incrível”.