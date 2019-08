A ‘festinha’ de Maju Coutinho que teve até canja de Caetano Veloso

Maju Coutinho comemorou 41 anos de idade no último sábado (10). A festa foi organizada pela amiga Taís Araújo, no Rio de Janeiro. Além da atriz, estiveram presentes convidados especiais como as jornalistas Christiane Pelajo e Aline Midlej, a cantora Paula Lima e ninguém menos que Caetano Veloso, que preparou até uma canja para o evento.

Enquanto todos posavam para uma foto, um dos convidados gravou um vídeo divertido dos presentes, que foi compartilhado nas redes de alguns dos amigos de Maju.

Além de seu 41º aniverário, a jornalista comemorou, no final de semana, uma nova etapa de sua carreira. Na sexta-feira, 9, foi anunciado que Maju assumiria o Jornal Hoje, a partir de 12 de agosto. Já Sandra Annenberg ficará responsável pelo Globo Repórter ao lado de Glória Maria.

❤️❤️❤️🤜🏿🤛🏻Faço aniversário amanhã, mas o presente veio hoje. Que honra e que grande responsabilidade apresentar um telejornal brilhantemente comandado pela competente e querida do público e dos colegas @sandraannenberg ! https://t.co/OCh9eQpjzk — Maria Júlia Coutinho (@majucoutinho) August 9, 2019

Leia também: Patrícia Poeta estreia reality show com famosos na Globo

+ José Mayer revela o que vai fazer depois de demissão da Globo