Os bastidores da capa de CLAUDIA com Maju Coutinho

Que delícia a nossa edição de abril! Maju Coutinho (@majucoutinhoreal) conta em uma conversa com a editora @isabellamarinelli o que sentiu no minuto em que estava pela primeira vez ao vivo na bancada do Jornal Nacional. Tem também uma entrevista de @isadercole com KondZilla (@kond), o maior produtor audiovisual de funk do país e dono do quarto canal mais seguido do YouTube no mundo! Um especial de vida digital traz como a tecnologia vai interferir nos tratamentos de saúde e no comportamento. Sabia que já há pessoas se encontrando em um site para procurarem pais para seus filhos? Na edição também tem receitas de Páscoa de dar água na boca, moda, beleza e uma parceria com o @instagrambrasil no projeto Corpos Livres, que reúne influenciadoras contra a gordofobia. A revista começa a chegar às bancas nesta terça-feira (2). Está demais! (Foto: @hugotoni | Make: @w.eliodorio)