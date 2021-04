Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert falam sobre casamento em meio à pandemia

Após estrelarem programas solos, “Bem Juntinhos” é o primeiro projeto de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert juntos. O programa estreou no último dia 15, no canal GNT, e vai ao ar todas as quintas, às 21h30. A programação é ampla: vai de dicas para a rotina doméstica, até pratos que dão água na boca. Além dos papos sobre relacionamento e filhos.

O quadro convida o público a conhecer um pouco mais do casal, suas histórias, memórias e sentimentos, sempre junto a convidados especiais, trocando experiências e opiniões. “A gente também vai dialogar, compartilhar experiências, ouvir opiniões, reformular conceitos e, por que não, mudar de ideias”, conta Rodrigo.

No episódio de estreia, o casal recebe Claudia Raia e Dudu Bertholini para falar sobre casamento e os prazeres e desafios enfrentados na trajetória de cada relacionamento. Depois de 18 anos juntos, Fernanda conta como foi se casar com Rodrigo em meio à pandemia.

“Naquele contexto de pandemia foi muito sofrido, eu perdi meu pai. Foi muita dor, a gente chorou muito, as crianças. E aí um dia eu me peguei pensando: ‘Bom, eu preciso louvar o que eu tenho porque o que eu perdi eu perdi’. Então a gente precisa celebrar o hoje, o que a gente tem”, comenta Fernanda sobre a morte do pai em julho do ano passado.

Em meio a dor da perda e deixando para trás os fantasmas sobre casamento, Fernanda resolveu organizar a cerimônia surpresa no aniversário de seu companheiro. Com ajuda dos gêmeos João e Francisco, de 12 anos, de três amigos presentes e dos funcionários do sítio, eles celebraram a união na capela construída por Rodrigo.

O vestido usado por Fernanda também tem um toque especial, foi comprado quando começou a namorar o modelo. “Eu fui fazer um trabalho em Buenos Aires, eu estava naquela feirinha de San Telmo, e eu achei o vestido. Na época eu era bem hippie, daí eu olhei o vestido e pensei: ‘eu vou comprar esse vestido para um dia casar com o Rodrigo’. Eu só não imaginava que 18 anos depois eu fosse usar aquele vestido!”, lembrou a apresentadora.

Em 15 episódios, com clima aconchegante e acolhedor, “Bem Juntinhos” promete relembrar a importância da família e dos amigos, principalmente em momentos difíceis e conturbados como a pandemia de Covid-19.

