Conheça o significado das figurinhas que geraram polêmica no Instagram

O Instagram lançou na última terça figurinhas temáticas sobre o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, no qual os mesmos se dedicam a jejum e à oração. Os stickers, que podem ser utilizados nos stories, trazem símbolos sagrados da religião islâmica.

A intenção da plataforma em divulgar o evento acabou no uso de forma equivocada das figurinhas por parte de muitos usuários, que utilizaram o adesivo em postagens que não tinham relação com o islamismo e causando desconforto e o levantamento de um debate sobre o assunto. Foi possível observar usuários da plataforma em conflito pelo que foi apontado como desrespeitoso e insensível com as práticas da religião.

que agonia ver esse povo usando a figurinha do Ramadan só para ganhar engajamento 🥴 — ja pode me iludir (@AnaClarabento01) April 15, 2021

Esta não é a primeira vez que conflitos desse âmbito acontecem. Os stickers do Ano do Boi, do Dia do Orgulho LGBTQIA+, entre outros, em algum momento geraram polêmica.

Em geral, as pessoas consideram que o uso dessas figurinhas por alguém que está fora do contexto ou cultura representada é uma forma de desrespeito. Ainda mais quando são usadas para divulgar um trabalho comercial ou se autopromover.

Pelo lado bom, as figurinhas foram criadas pela plataforma para celebrar, e com isso muitas causas e crenças ganham conhecimento público e promovem o respeito ao próximo e os diferentes modos de viver.

“Eu acho incrível isso, pois dá mais visibilidade para nós muçulmanos. Assim, temos a chance de mostrar a nossa religião para podermos combater o preconceito”, diz Mariam Chami, brasileira, muçulmana e influenciadora de 29 anos. “Quem não sabia o que é o Ramadan, com certeza hoje já sabe”, completa.

O que é Ramadã?

O Ramadan, ou Ramadã, é o nono mês do calendário islâmico, um dos cinco pilares do islã e ocorre com base no ciclo lunar. Ele começa e termina com o surgimento da lua nova no céu, o equivalente a 29/30 dias, conforme explica Flávia Martinelli, estudiosa, adepta ao islamismo há 8 anos e membro fundadora da Associação Nacional de Juristas Islâmicos (ANAJI), que atua como fonte de representação dos muçulmanos e defesa da liberdade religiosa.

“Durante este mês, os muçulmanos não devem ingerir bebidas e alimentos, se abstendo de relações sexuais no período entre a alvorada e o pôr do sol, sendo obrigatório para o muçulmano que atingiu a puberdade”, explica Flávia. Ela comenta ainda que, além do jejum físico, é estimulado também a prática da caridade, intensificação dos atos de adoração com orações voluntárias e leitura do Alcorão.

“De acordo com a tradição religiosa, esse foi o período em que o Profeta Muhammad (Maomé) começou a receber as revelações do Alcorão enquanto meditava na caverna de Hirá, em Meca”, diz.

O período conta com dois marcos importantes: a noite do decreto (“laylatul qadr”, em árabe) e o Eid. A noite do decreto faz memória à noite em que Deus fez a primeira revelação do Alcorão para o Profeta Muhammad. Os muçulmanos acreditam que nessa noite os atos de devoção são recompensados e, para isso, intensificam suas orações. Já o Eid é uma festa que ocorre ao final dos 29/30 dias, marcando o fim desse período sagrado.

Este ano o Ramadã teve seu início no dia 13 de abril e terminará no dia 12 de maio.

Conhecendo as figurinhas

Criadas por Hala AlAbbasi, em parceria com a equipe de design do Instagram, as figurinhas apresentam três modelos diferentes. A artista se inspirou em seus aspectos preferidos do islamismo e do Ramadã, que refletem sobre os “belos momentos que compartilhamos juntos”.

“Gostei de trabalhar e criar esses adesivos fofos, para que você possa brincar e usá-los durante sua rotina diária no Ramadã. Eu queria trazer alegria e felicidade através deles para que você pudesse sentir as vibrações e ser feliz!”, escreveu a artista em postagem no seu perfil.

“Com o início de mais um Ramadã, muçulmanos em todo o mundo estão adaptando suas tradições para compartilhar esse momento de generosidade, caridade e reflexão de maneira virtual. Estamos homenageando este mês sagrado no calendário islâmico com o lançamento de adesivos que oferecem às pessoas maneiras de compartilhar suas boas ações e se conectarem com amigos e familiares durante o período”, afirma a equipe do Instagram sobre a novidade.

Prato com tâmaras e chá

As tâmaras, acompanhadas do chá, costumam ser consumidas nos horários que não se enquadram no jejum do Ramadã, para evitar que durante a abstinência prolongada durante o dia não haja queda nos níveis de glicemia. Ambos os alimentos são ricos em açúcar.

Mesquita

A mesquita é o templo em que os muçulmanos fazem suas orações e encontros religiosos. Ainda que este ano o acesso esteja restrito por conta da pandemia, é o principal símbolo do período da religião e do Ramadã.

Lua crescente e estrela

A lua crescente faz referência ao calendário lunar, considerado o guia para o início e fim do Ramadã e outros marcos do calendário islâmico. Tanto a lua quanto a estrela são uma uma representação para as noites do período de jejum, momento em que as famílias se reúnem para realizar as refeições.