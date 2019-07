Fátima revela como conheceu Túlio e como foi o primeiro beijo dos dois

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha vivem uma ótima fase. Na quarta temporada do programa Lady Night, a apresentadora e jornalista revelou algumas particularidades do relacionamento com o deputado e relembrou como foi o início do namoro. Em junho de 2018, quando foi capa de CLAUDIA, ela já havia falado sobre o assunto. Veja aqui!

“A gente se conheceu na casa de uma parceira minha do programa. A gente se viu, conversou e nada mais. Depois eu estava em São Paulo, sem companhia para assistir ao musical da Claudia Raia, essa amiga sugeriu ir com ele e passamos sete horas juntos. Jantamos, ele foi embora, ficamos 40 dias sem nos ver, só falando por mensagem”, contou.

Fátima afirma que não existem problemas com relação a diferença de idade dos dois – a apresenta tem 53, e Túlio 31 – “Uma coisa legal de ser mais velha é que você dá o tempo da pessoa. Cada vez que ele é diferente de mim em alguma coisa, fico mais apaixonada. O importante é ter objetivo, sonhos, e as questões éticas e de caráter serem iguais”.

A apresentadora foi casada com Willian Bonner durante 26 anos, e uma nova fase marca a sua vida. Ela relembrou como foi beijar alguém diferente depois de tanto tempo com a mesma pessoa.

“Foi maravilhoso. Dá uma certa ansiedade, mas é o que tem de melhor, você volta a viver. Eu estou tendo oportunidade de viver pela primeira vez coisas que eu já tinha feito. Isso é muito legal. O olho brilha, você fica feliz, mais generoso, compreensivo, tolera mais as pessoas. A gente quando está infeliz, é mais duro, quando está amando, é mais generoso”.

Além do novo relacionamento, Fátima vive uma ótima fase profissional. Ocupando a telinha nas manhãs da Globo com o programa Encontro, a jornalista dá um recado sobre seu antigo trabalho no Jornal Nacional: “Bancada e blazer nunca mais na minha vida”.

