Vídeo exclusivo: Kit Harington e Chloé Zhao falam sobre “Eternos”

A não ser que você seja um grande fã da Marvel (desses que lê os quadrinhos e vê vídeos de análises das histórias no Youtube), é provável que você também se sinta perdida com os vídeos da franquia. Quando se passa cada um deles? Tem ordem? Eles estão sempre conectados?

A má notícia é que Eternos, lançado há uma semana, só piora isso. No filme, os personagens transitam por momentos icônicos da história, começando pelas civilizações antigas e chegando à Londres contemporânea (é o que parece pelo vício de Sersi, a protagonista interpretada por Gemma Chan, em seu celular e na vida digital).

Apesar de ser difícil compreender em que parte da cronologia do universo Marvel entram os Eternos – e por que eles pouco agem se são tão poderosos –, a história é detalhadamente explicada no longa (que tem 2h40 de duração). Toda essa dedicação à lenda dos Eternos, a linguagem reflexiva da diretora Chloé Zhao, e o ritmo mais lento da trama faz o filme ser bastante diferente de outros do grupo.

As cenas de luta são reduzidas, os poderes são diferentes e não é só a força física que importa. O filme também é cheio de deixas para histórias futuras e inova com um elenco mais diverso – apesar de um óbvio padrão de beleza e físico.

Tivemos a oportunidade de conversar com Chloé, vencedora do Oscar deste ano por Melhor Filme e Melhor Direção por Nomadland (que é o absoluto oposto de Eternos), e com o ator Kit Harington, que faz uma participação inusitada e surpreendente. Não vou entregar os spoilers, mas vale ir ao cinema desde que você esteja aberto a um lado da Marvel de menos ação e mais criatividade.