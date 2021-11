Arábia Saudita, Catar e Kuwait banem estreia de “Eternos” por beijo gay

“Eternos”, o novo filme da Marvel, dirigido pela ganhadora do Oscar Chloé Zhao, chega ao Brasil nesta semana, mas não será exibido na Arábia Saudita, no Catar e no Kuwait, de acordo com o jornal The Hollywood Reporter. O filme seria lançado em 11 de novembro na região do Golfo, mas recebeu diversos pedidos de edição pela censura local contra a temática LGBTQIA+, que a Disney não estava disposta a fazer.

Uma rede regional de cinemas informou que o longa-metragem foi “banido”, mas afirmou que não haviam sido informados do motivo da proibição. Segundo fontes do jornal, a reação se dá por conta do primeiro super-herói gay do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Na obra, o personagem Phastos, interpretado por Tyree Henry, e seu marido Ben, personagem de Haaz Sleiman, se beijam apaixonadamente. Nate Moore, produtor do filme, disse que a equipe quis abordar o tema de forma natural para que a sexualidade não se transformasse no “tópico central” do personagem.

A homossexualidade ainda é ilegal por lei em todo território do Golfo e filmes que abordam questões LGBTQIA+ são frequentemente banidos. No último ano, o filme “Avante”, da Pixar, não foi lançado no Kuwait, Omã, Catar e na Arábia Saudita por conter uma única fala sobre um relacionamento lésbico.

“Tivemos super-heróis gays nos quadrinhos antes, e acho que já passou da hora de isso acontecer nos filmes. É só o começo”, afirmou Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, em entrevista a Variety na pré-estreia de “Eternos”.

O longa, que conta com Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington no elenco, também traz a primeira super-heroína surda, interpretada pela atriz Lauren Ridloff, que tem deficiência auditiva.