Conheça a personagem preferida dos filhos de Angelina Jolie

Por Da Redação 28 out 2021, 13h55

Ao longo de sua carreira, Angelina Jolie interpretou mais de 30 personagens, no entanto, o seu último papel como a guerreira Thena no filme Os Eternos, a mais nova produção da Marvel, foi o que mais chamou a atenção de seus filhos.

“Eles disseram que gostavam dela porque ela se sentia como eu”, disse Angelina Jolie em entrevista à revista People. “Eles não viram muitos dos meus filmes, mas achei isso realmente interessante. Mas pensando em todas as coisas diferentes dela, não tenho certeza do que isso diz sobre como meus filhos me veem.”

“Angie [Angelina Jolie] é a razão de Thena existir”, defendeu a diretora do filme Chloé Zhao em entrevista à People.

“Foi muito importante para Angie trazer feminilidade para a personagem. Ela falou muito sobre como criar uma mulher que fosse graciosa, feminina e forte ao mesmo tempo. Uma mulher forte o suficiente para não ter medo de se apoiar no ombro de um homem forte”, declarou.

Aos 46 anos, a atriz diz que ter sido convidada para estrelar seu primeiro filme de heróis foi para ela muito significativo. “Não achei que pegaria uma arma de novo, ou que estaria em cenas de luta para esta extensão novamente. E eu certamente nunca pensei que estaria no universo Marvel como um grande lutador”, disse.

Angelina Jolie ainda afirmou que o lado lutador de Thena foi apenas umas das coisas que mais a atraiu na personagem. “Estou muito interessada no outro lado dela que está lutando”, expressou a atriz referindo aos conflitos internos aos quais a personagem está exposta.

Na concepção de Chloé Zhao, foi sorte Angelina Jolie ter aceitado atuar no filme. “[Ela] estava muito animada para trabalhar da maneira como venho trabalhando.”

Estrategicamente, a diretora tem buscado encontrar o papel humano nos atores e atrizes e o que eles realmente passam em sua vida pessoal, afim de criar um espaço para eles expressarem isso.

“Angie viveu uma vida. E para ela estar disposta a ser vulnerável o suficiente para permitir que a câmera entre em sua luta interior e dar isso à personagem de Thena para que o público possa relacionar isso a ela é uma coisa corajosa e generosa para um ator fazer”, expressou Chloé.

A diretora ainda acrescentou que, o fato de Angelina Jolie já ter dirigido quatro filmes foi ótimo, pois foi perceptível que, por causa destas experiências, ela se mostrou muito humana durante as gravações. “Ela entende o quadro geral. Isso foi crucial neste filme”, apontou.