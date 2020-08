William e Harry anunciam grande homenagem para Lady Di em 2021

Os príncipes Willian e Harry divulgaram um comunicado hoje anunciado que a nova estátua em homenagem à princesa Diana será instalada dia 1º de julho de 2021, data em que Lady Di completaria 60 anos de idade.

De acordo com o comunicado, a obra ficará no jardim do Palácio de Kensington e “ajudará as pessoas a refletirem sobre sua vida e legado”. O anúncio oficial aconteceu apenas três dias antes do aniversário de 23 anos da morte da princesa, mas o plano nasceu em fevereiro de 2017, ano em que marcou os 20 anos de sua morte.

Essa foi a primeira vez que os irmãos Willian e Harry falaram publicamente desde que Harry e Meghan se mudaram para Santa Bárbara, na Califórnia. Segundo o comunicado oficial, “a estátua foi encomendada para marcar o vigésimo aniversário de sua morte e reconhecer seu impacto positivo no Reino Unido e em todo o mundo”.

Com um atraso em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a homenagem é articulada em conjunto. Os irmãos teriam se reunido em um comitê, que conta com Lady Sarah, irmã de Diana, e o ex-chefe de gabinete da princesa, Jamie Lowther-Pinkerton, para ajudar a encontrar um design e conceito adequado.

Continua após a publicidade

No primeiro anúncio, em dezembro de 2017, o escultor Rank-Broadley disse em um comunicado que sua intenção era atender às expectativas de suas altezas reais ao “criar um memorial duradouro e adequado para sua falecida mãe Diana, Princesa de País de Gales”.