Mulher de Bonner aparece no programa da Fátima

Durante o Encontro de hoje, Fátima Bernandes falou sobre a festa de 50 anos do Jornal Nacional, que aconteceu no último domingo (1). Algumas imagens do evento foram expostas no telão do programa e uma em específico chamou atenção: Natasha Dantas, atual esposa de William Bonner, apareceu em um vídeo enquanto posava ao lado do marido e de Cid Moreira, que já foi apresentador do jornal.

Além de Natasha, Túlio Gadelha, namorado de Fátima, também apareceu nas imagens, mas de forma bem discreta. O deputado apareceu bem no cantinho de uma cena, no escuro, conversando com o jornalista Caco Barcellos.

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados durante 26 anos e apresentaram o telejornal juntos por mais de 13 anos, entre 1998 e 2011. O ex-casal, que se separou em 2016, apareceu em público junto pela primeira vez depois do divórcio na festa neste domingo. O momento foi registrado por Fátima em seu Instagram.

