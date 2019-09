Turbina de avião da Gol pega fogo em decolagem

A turbina de um avião da Gol pegou fogo durante decolagem na manhã desta segunda-feira (2). O voo saía de Juazeiro do Norte, no Ceará, e tinha destino a São Paulo, com 154 passageiros. Ninguém ficou ferido.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O voo G3 1561 apresentou “uma limitação técnica próximo à decolagem” e, por isso, a aeronave teve que retornar para avaliação de manutenção, conforme informou a companhia em nota ao G1. Veja, abaixo, o momento da explosão:

Um passageiro relatou que, logo ao entrar no avião, sentiu um forte cheiro de combustível na parte traseira do avião e que, após a decolagem, os passageiros viram um clarão saindo de uma das turbinas e o incêndio começou em seguida.

O fogo foi controlado pelo sistema preventivo da aeronave e o voo foi cancelado. Alguns passageiros conseguiram remarcar as passagens, mas só devem seguir viagem na terça-feira (3).

Leia também: Papa Francisco fica preso em elevador por 25 minutos

+ Bebê sequestrado em favela no Rio de Janeiro é encontrado

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?