O reencontro de Vani e Rui, de ‘Os Normais’

O Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira (15) reuniu os atores Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres para comemorar os 18 anos da série Os Normais. Eles, que interpretaram Rui e Vani, relembraram a produção e contaram histórias dos bastidores da série.

Inicialmente, Fernanda entrou sozinha no palco do Encontro e relembrou uma viagem que fez com Luiz Fernando para a África do Sul, onde a ideia da série nasceu. “Eu estava muito triste, tinha acabado de me separar. O Luiz falou que estava indo para a África do Sul fazer um safári, e eu falei: ‘Me leva?'”, contou a atriz.

Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres no Encontro

Pouco depois, Luiz Fernando chegou de surpresa e completou a história. “Eu convidei [a Fernanda] como quem convida uma irmã, uma criança. Convidei minha amiga e falei: ‘Chora’. E ela chorava muito. Eu ligava para a Fernandona [Fernanda Montenegro, mãe da atriz], e ela chorava, depois a gente viajava”, disse.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Os dois também comentaram sobre as filmagens com o diretor José Alvarenga Jr. “Era de uma agilidade. Era como um programa ao vivo, sabe? Não repetia a cena. Era muito bom de fazer”, disse Guimarães.

Fernanda também elogiou Luiz Fernando dizendo que ele é um ator generoso e entende que não se faz “nada sozinho” na atuação. Ele retribuiu dizendo que Torres tem uma “credibilidade incrível”.

Os Normais ficou no ar entre 2001 e 2003 e, em 2003 e 2009, foram lançados dois filmes inspirados na série.

Leia mais: Briga por herança: filha de Betty Lago acusa irmão de fraudar testamento

+ Isabella Fiorentino revela que filho passou por cirurgia de emergência

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?