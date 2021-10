Bastão com mensagem secreta da rainha Elizabeth mantém uma tradição

Nesta quinta-feira (07), a rainha Elizabeth, usando um vestido laranja característico do outono, apareceu ao lado do príncipe Edward em frente ao Palácio de Buckingham para começar oficialmente o Queen’s Baton Relay, a tradicional cerimônia de revezamento de bastão que realizada sempre antes dos 22º Jogos da Commonwealth, que acontecerão em Birmingham.

A monarca passou o bastão para a atleta paralímpica Kadeena Cox, a primeira no revezamento que durará 294 dias. serão 145 mil quilômetros percorridos na longa jornada por 72 países até chegar em Birmingham.

The Baton has been designed by talent from the West Midlands and incorporates a platinum strand, a nod to Her Majesty’s Jubilee, a 360 degree camera, a heart rate monitor and LED light displays!

The Queen's hand-signed message to The Commonwealth is held within the Baton. pic.twitter.com/kx2i0TGVGA

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 7, 2021