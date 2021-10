Quais são os pratos proibidos em refeições da Família Real?

13 out 2021, 13h00

Por Da Redação 13 out 2021, 13h00

Alguns fatos sobre a família real são realmente estranhos e inusitados. Desde um zoológico particular, até os segredos de família, os membros reais não param de surpreender com fatos curiosos dos bastidores do Castelo de Windsor.

A realeza tem regras complicadas em diversos setores, inclusive em relação a comida. Darren McGrady, ex-chefe do palácio, disse que alimentos como mariscos são considerados “muito arriscados” para serem consumidos nas visitas reais.

O macarrão é outra grande proibição em jantares com a rainha Elizabeth, já que a monarca não gosta de comer carboidratos à noite.

“Quando ela janta sozinha, ela é muito disciplinada. Sem amido é a regra. Nada de batatas, arroz ou macarrão no jantar. Normalmente, algo como linguado grelhado com legumes e salada”, afirmou McGrady em entrevista ao The Telegraph.

O prato francês, foie gras, também foi completamente proibido do menu real, por conta da preocupação do príncipe Charles com o bem-estar dos animais.

Os temperos, como o alho, também estão na lista de proibições das refeições reais. No primeiro encontro de cada pessoa com a realeza, os pratos passam longe do alho. “Odeio dizer isso, mas alho… O alho é um não-não”, contou a duquesa Camilla em uma participação no Masterchef Australia.