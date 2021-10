Pela 1ª vez após morte de Philip, rainha Elizabeth fala de memórias com o marido

Atualizado em 4 out 2021, 12h54 - Publicado em 4 out 2021, 12h57

Por Da Redação Atualizado em 4 out 2021, 12h54 - Publicado em 4 out 2021, 12h57

A rainha Elizabeth falou em público pela primeira vez, neste sábado (2), sobre o seu falecido marido, o príncipe Philip. Desde a morte do duque, em abril, a monarca ainda não havia se expressado publicamente sobre a perda.

Acompanhada do príncipe Charles e de sua esposa Camilla, ela fez uma homenagem saudosista enquanto se pronunciava na abertura da sexta sessão do Parlamento Escocês. Durante o discurso, Elizabeth lembrou como ela e o duque de Edimburgo compartilhavam um grande amor pela Escócia.

“Já falei de minha profunda e duradoura afeição por este país maravilhoso e das muitas lembranças felizes que o príncipe Philip e eu sempre guardamos de nosso tempo aqui”, disse Elizabeth.

“Costuma-se dizer que são as pessoas que fazem um lugar, e há poucos lugares onde isso é mais verdadeiro do que na Escócia, como vimos nos últimos tempos”, afirmou.

O sentimento da monarca é entendível, já que o país era uma espécie de refúgio para o casal. Na verdade, desde quando se casaram, eles passaram quase todos os verões no Castelo de Balmoral, no solo escocês, ou seja, estamos falando de 73 anos de lembranças! Sem contar que parte de sua lua de mel também foi no referido país.

Neste ano, somente alguns meses após a morte de Philip, a rainha fez a sua primeira viagem de verão solo ao Castelo de Balmoral. Não conseguimos nem mensurar quais devem ter sido os sentimentos da viúva.

Memórias familiares

Diferente de Elizabeth, muitos dos netos do casal real já haviam se pronunciado sobre o falecimento e saudade do avô durante o documentário Prince Philip: The Royal Family Remembers, da BBC.

No programa, o príncipe William revelou que sente que Norfolk, a casa de campo da rainha que ele e Kate tanto amam, é como um lar para sua família graças às lembranças de Philip que o local desperta.

Já a princesa Eugenie destacou na entrevista um fato mais recente: o momento emocionante em que ela apresentou a ele seu filho recém-nascido, que carinhosamente leva o nome de seu avô, August Philip. O fato ocorreu dias antes da morte do duque de Edimburgo.

A participação de Harry também foi muito especial. O Sussex, além de fazer uma imitação muito querida da rainha Elizabeth, exaltou como a parceria do casal era adorável e pontuou que sente muita falta do bom humor de Philip e da força que ele transmitia à sua querida avó.