Princesa Beatrice homenageia a rainha Elizabeth no nome de sua filha

Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi foi o nome escolhido pela princesa Beatrice para sua filha recém-nascida. Os admiradores e fãs da família real logo notam que a escolha homenageia a rainha Elizabeth.

E a princesa não foi a única a homenagear a monarca no nome das filhas. Príncipe William e Kate Middleton colocaram o nome Charlotte Elizabeth em sua filha, assim como Meghan Markle e o príncipe Harry fizeram com Lilibet Diana.

“Estamos todos indo bem e Wolfie é o melhor irmão mais velho de Sienna”, contou Beatrice em seu perfil no Twitter. A pequena, que nasceu em 18 de setembro, é a primeira filha da princesa e de seu marido, Edoardo Mapelli Mozzi.

👣 We are delighted to share that we have named our daughter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

We are all doing well and Wolfie is the best big brother to Sienna. pic.twitter.com/6abMIXDSLT

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) October 1, 2021