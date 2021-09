Trailer: Príncipe Philip ganha documentário com vídeos caseiros

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, partiu em 9 de abril deste ano – dois meses antes do seu centenário – e, para manter viva sua memória para as futuras gerações, a família real britânica resolveu dar continuidade a um documentário com vídeos caseiros do duque em vida, um projeto que havia sido planejado para o seu aniversário de 100 anos.

A emissora BBC One vai exibir o documentário Prince Philip: The Royal Family Remembers (Príncipe Philip: As Lembranças da Família Real, em tradução livre) em 22 de setembro deste ano, como conta a People.

A empresa escolhida para produção foi a Oxford Films, a mesma que produziu o documentário sobre os 90 anos da rainha Elizabeth. Como a homenagem estava sendo produzida desde antes da morte de Philip, há entrevistas de antes e depois de sua morte com familiares. Seus netos, Harry e William, aparecem no documentário, mas suas esposas, Meghan Markle e Kate Middleton, não.

Um dos spoilers do que terá no documentário é uma cena em que príncipe Philip anda de minitriciclo com os filhos, ainda crianças, príncipe Charles e princesa Anne, enquanto a rainha tenta, apressadamente, acompanhar os três.

O duque também aparece remando com o seu filho mais novo, príncipe Edward, e em seguida descansando com todos os filhos à beira de um lago da Escócia, como acreditam os fãs, porque Philip gostava de fazer churrasco durante as férias de verão por lá.

Veja o trailer do documentário: