Durante gravações, Sabrina Sato exibe look belíssimo de Ano Novo

Sabrina Sato encantou os fãs com o novo look publicado no perfil do Instagram.

A apresentadora exibiu, na noite de quinta-feira (26), um longo vestido prateado para as gravações de seu programa na Record TV.

Já inspirada nos trajes de ano novo, ela afirmou: “Toda arrumadinha para as últimas gravações do ano”, escreveu a apresentadora na legenda do post, perguntando em seguida: “Quem aí também ama usar longo nessa época do ano?”

Os fãs de Sabrina já puderam pegar algumas tendências de moda para este Ano Novo com o visual da bela e reagiram com elogios nos comentários da publicação.

