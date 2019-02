Sabrina registra Dona Kika ninando Zoe em momento doce

Logo no finalzinho de 2018, no dia 29 de novembro, Sabrina Sato deu à luz sua primeira filha, Zoe. Por mais que ainda nem saiba falar, a pequena já recebe todo amor do mundo de sua família, principalmente das avós Kika Sato e Leda Negle.

No stories de seu Instagram, Sabrina compartilhou um momento de puro carinho entre sua mãe e sua filha. No vídeo, Kika nina a netinha em seu colo, enquanto a artista declara sua gratidão pela mãe.

“A melhor filha do mundo e a melhor mãe do mundo, que está me ajudando tanto, tanto, tanto… que eu nem tenho como agradecer. Abandonou a vida dela para cuidar de mim e da Zoe”, diz.

A bebê é fruto do casamento da apresentadora com Duda Nagle. A pequena já recebeu propostas publicitárias de 1 milhão de reais.

