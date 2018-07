Copa do Mundo 2018: Os gringos que estão torcendo pela nossa seleção

Seguindo com três vitórias e um empate, o Brasil caminha para as quartas de final da Copa do Mundo 2018. E não são só os brasileiros que estão felizes com essa notícia, já que a nossa seleção é uma das mais queridas ao redor do mundo.

Não é à toa que diversas celebridades internacionais apareceram vestindo a nossa camisa amarelinha para torcer pelo nosso time nos últimos jogos. O cantor Shawn Mendes e o ator americano Matthew Mcconaughey são alguns dos artistas gringos que resolveram vibrar pela seleção brasileira – e eles não são os únicos.

Confira 7 gringos que estão torcendo pelo Brasil nesta Copa:

1. Matthew Mcconaughey

Casado com a modelo brasileira Camila Alves, ele estava a postos no jogo contra o México pelas oitavas de final.

O cantor estava no Brasil para alguns shows e aproveitou para torcer junto com a gente pela nossa seleção.

A atriz de As Visões da Raven está conectada com o Brasil desde que a Ana Clara e a Gleici cantaram a música tema do seriado no BBB – e não ficou de fora da torcida.

O Cake Boss deixou claro na legenda da foto que quando se está no Brasil durante a Copa, não tem como vestir outra camisa.

A atriz de Jurassic Park é filha de brasileira e tem dupla nacionalidade, sendo também norte-americana pelo lado do pai. Ela não só vestiu a camisa, como o boné, a caneca, a bandeira…

Sucesso na série Skins e na saga Maze Runner, a atriz britânica também tem nacionalidade brasileira herdada da mãe e vestiu o filho todo uniformizado para o jogo contra a Sérvia.

💛💚💙 A post shared by Kaya Scodelario (@kayascods) on Jun 27, 2018 at 10:54am PDT

Veja também: 10 inspirações de make para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo

+ Quem é a única mulher nas seleções da Copa

Siga CLAUDIA no Instagram