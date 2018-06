10 inspirações de make para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa já nesta quinta-feira (14) (finalmente chegou!!!). Decoração, aperitivos e looks são algumas das coisas que não podem faltar nesta temporada de jogos. Mas para acompanhar toda essa festa e trazer sorte para a nossa seleção, nada melhor do que um make bem caprichado e totalmente dentro do tema!

Separamos algumas inspirações de maquiagem para você copiar e arrasar na torcida:

Delineado brazuca

Se você é fã de delineador, use e abuse dele nesse momento! Vale usar o delineado colorido, ou o clássico preto por cima da make temática.

–

–

Brasil nos detalhes

As cores do Brasil já são por si só chamativas, mas se quer evitar ficar muito colorida, aposte em um ou dois tons:

Make com brilho/glitter

Se você gosta de atrair olhares, use e abuse de sombras com textura vibrantes, e não economize no glitter:

–

Batons coloridos

Não é fã de sombra e maquiagens pesadas nos olhos? Você pode optar por batons coloridos e temáticos.

Agora que o seu make já está pronto, é só torcer!

Mais lidas: Maria Ribeiro e Ella, filha de Fábio Assunção, usam o mesmo look

Siga CLAUDIA no Instagram