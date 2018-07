Quem é a única mulher nas seleções da Copa

Iva Olivari, 49 anos, é a única mulher à beira do campo durante as partidas da Copa do Mundo da Rússia e também a única a ocupar um alto cargo em uma equipe: ela é gerente da seleção croata. Ex-tenista, abandonou o esporte depois de uma lesão e trabalha há mais de 20 anos na federação croata. Ocupa o cargo de gerente desde 2016.

A Croácia, única seleção a contar com uma mulher em posto importante nesta Copa, garantiu no domingo (1) uma vaga nas quartas-de-final, em um jogo contra a Dinamarca. Depois de um empate em 1 a 1, houve prorrogação de 30 minutos e, como o empate continuou, disputa por pênaltis vencida pela Croácia.

Se alguém dissesse que eu acabaria trabalhando com futebol 30 anos atrás ia responder que isso seria quase impossível, mas você nunca sabe onde a sua vida vai te levar e eu amo o trabalho que faço, amo estar com o time e eu sempre darei o meu melhor para trabalhar da melhor maneira possível. Os colegas também me dão muito apoio, nós realmente somos uma grande família”, disse Iva, que é casada e tem filhos, quando assumiu a função na seleção da Croácia.

