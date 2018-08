Conheça o segredo de Meghan Markle para um rosto com contorno definido

Alvo de muitas fotos, Meghan Markle tem seus segredos para ficar ainda mais bonita. Um dos procedimentos favoritos da duquesa é a massagem bucal conhecida em São Paulo como Soin Buccal.

O tratamento é feito por especialistas na região inferior do rosto, interna e externamente. Foi criada na França, por Joëlle Ciocco, uma expert em beleza. Seus efeitos vão desde uma pele mais macia, um rosto com expressão mais relaxada, sensação de lifting e contorno marcado, até o alívio da tensão que pode agravar quadros de bruxismo e enxaqueca.

O massoterapeuta efetua o procedimento com as mãos, usando externamente produtos sem parabenos, corantes ou óleos minerais. Os produtos escolhidos são selecionados de acordo com o tipo de pele da cliente, para não causar irritação. O trabalho na parte externa no rosto consiste em uma pressão nos tecidos na região da gengiva e do maxilar.

Leia mais: Fátima Bernardes publica fotos dela e de Túlio com os pais e os sogros

As únicas contra-indicações do tratamento são direcionadas à pessoas com problemas bucais ou que estão passando por algum tratamento odontológico, ou processos infecciosos ativos.

Os pacientes que já passaram pelo processo sentem um leve desconforto e, algumas horas após a massagem, têm uma sensação de leveza, seguida de pequeno incômodo. Segundo especialistas, o desconforto relatado é gerado pela pressão vigorosa que é colocada dentro da boca, principalmente na junção do maxilar.

Leia mais: O creme hidratante que viralizou por ser barato e perfeito para o inverno

Para Universa, massoterapeutas explicaram como fazer a massagem em casa:

Após a limpeza facial, assim que acordar, dê leves batidinhas por todo o rosto com a ponta dos dedos, ativando a circulação local e otimizando o uso do creme facial diurno;

Com auxílio de um óleo facial ou sérum (necessariamente indicados para o seu tipo de pele), faça uma massagem leve e circular na região das bochechas;

Com os dedos em formato de “V”, deslize os dedos desde a ponta do queixo até abaixo da orelha seis vezes;

Sempre acaricie o rosto e o pescoço com movimentos de baixo para cima, indo contra a gravidade, inclusive quando estiver lavando ou aplicando produtos de beleza;

Reserve cinco minutos antes de dormir para realizar os mesmos procedimentos. Além deles, adicione uma massagem com a ponta do dedo indicador, saindo do meio da testa para as laterais, passando por cima das sobrancelhas. Isso, além de dar uma expressão mais relaxada, ajuda a dormir melhor.

Veja mais: Sogra de Sabrina Sato escolhe nome da neta enquanto pais não decidem