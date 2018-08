Sogra de Sabrina Sato escolhe nome da neta enquanto pais não decidem

Leda Nagle, futura vovó, já decidiu por contra própria como vai chamar sua neta, filha de Sabrina Sato com seu filho, o ator Duda Nagle. Neste domingo (12), ela postou em seu Instagram uma foto com o casal, com a seguinte legenda: “Minha neta menina sem nome, que vou chamar de Nina… até decidirem…”.

A apresentadora revelou que conta com a ajuda dos fãs para escolher como a filha será chamada.

Confira a foto:

A divulgação da gravidez de Sabrina foi revelada pela própria apresentadora, em seu Instagram, por meio de um vídeo.

