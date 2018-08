Fátima Bernardes publica fotos dela e de Túlio com os pais e os sogros

De tantas homenagens nas redes sociais no Dia dos Pais, acabamos conhecendo a família de muita gente nesta data. A apresentadora Fátima Bernardes, 55 anos, levou esse costume tão a sério que publicou fotos não apenas de seu pai, Amâncio da Costa Bernardes, mas de sua mãe e de seus sogros.

Fátima fez uma galeria no Instagram com dois cliques em que ela e seu namorado Túlio Gadêlha aparecem com seus pais. Na primeira imagem, os dois estão com sua mãe Eunice Gomes Bernardes e seu pai Amâncio. Na segunda, o casal está com os pais de Túlio: Nadja e Ricardo. “Os meus pais, os pais dele, os nossos sogros. #felizdiadospais“, escreveu a apresentadora na legenda.

(Clique na seta direita para ver a segunda foto)

A apresentadora também fez uma publicação à parte só para Seu Amâncio. Na foto, ele aparece vestindo a camisa da seleção brasileira, assim como os três netos, Laura, Beatriz e Vinícius. “Ele não gosta muito de fotos, é muito tímido, mas com os netos, tudo é possível! Obrigada, pai, por estar sempre por perto. Sempre disponível pra nós”, escreveu Fátima na legenda.

Túlio também homenageou o seu pai no Instagram. Criativo, ele publicou um vídeo em que conta a história de sua família, desde quando seus pais se conheceram até o nascimento dele e de seus três irmãos, um por um. “Com essa história, nunca se esqueçam: a maior riqueza dessa vida se chama famíla”, escreveu ao final do vídeo.