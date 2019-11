Cláudia Raia posta foto nua e fala sobre sexo anal

Claudia Raia levou os fãs à loucura ao publicar, no último domingo (10), fotos nua e falar sobre sexo anal, um assunto que ainda é considerado tabu.

As fotos fazem parte de um ensaio para a Revista Ela, do jornal O Globo. Na entrevista, a atriz falou sobre como as mulheres ainda não tem total liberdade para falarem e fazerem o que querem, devido a limitações que a sociedade muitas vezes tenta impor à voz feminina. Raia também se abriu sobre um caso de assédio que sofreu quando tinha 13 anos.

Por fim, a atriz revelou que terá um canal no Instagram para abordar assuntos polêmicos e “sem filtro”, como o sexo anal. “Por que não falar?”, disparou. Confira as fotos do ensaio abaixo:

“É muita beleza! Muita luz!!! Musa”, comentou Sabrina Sato. “Gataaaaaaaa”, escreveu Tatá Werneck.

