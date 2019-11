Grávida, Laura Neiva diz que não pretende dar carne para a filha

Grávida de 8 meses, Laura Neiva, 26 anos, está grávida da sua primeira filha com o ator Chay Suede, 27. Na última sexta-feira, a atriz usou o Instagram para responder diversas perguntas feitas pelos seguidores sobre a gestação.

Em seu perfil, a atriz conversou sobre parto, saúde, maternidade e também sobre a alimentação que planeja para a criança. Laura, que é vegana, afirmou que não pretende introduzir carne na alimentação de Maria.

Na rede social, a atriz falou sobre o parto, sobre questões de saúde e até mesmo sobre a alimentação que planeja para a bebê, até mesmo por ser vegana. “Não, gente. Carne eu nem considero alimento. Se ela quiser comer quando ela quiser comer, ela pode. Mas eu não pretendo dar isso pra ela”, disse na ocasião.

A atriz aproveitou para contar que tem comido de tudo, exceto carne, e por enquanto engordou 14 quilos. Mas confessou que chegou a ter pesadelos pelo medo de sentir vontade de comer carne durante a gravidez. “Já ouvi várias histórias de mulheres que sentiram vontade durante a gravidez, tive até pesadelos. Mas não senti vontade nenhuma de comer carne”, desabafou.

Anteriormente, Laura contou de quem foi a escolha do nome da filha. “Maria sempre foi uma das primeiras opções e o Chay decidiu mais do que eu. Sempre foi o que ele mais gostou. Sempre achei que tinha tempo, que podia escolher depois, mas ele foi mais ansioso com a questão do nome”, disse Laura.

Laura Neiva e Chay Suede

Coincidência em família

Michele França, mãe de Laura, também está gravida. Segundo a atriz, sua filha e seu irmão terão quatro meses de diferença. Além do que está prestes a nascer, Laura já tem uma irmãzinha, de 1 ano, a Teresa.

“Minha mãe ainda está amamentando minha irmã, deu uma relaxada e… a gente ainda não sabe o sexo do bebê […] A minha irmã vai ter um ano e quatro meses de diferença da minha filha quando nascer. E depois de quatro meses chega meu novo irmão”.

