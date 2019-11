Camila Pitanga namora uma mulher pela primeira vez, revela jornal

Camila Pitanga gosta de manter sua vida pessoal longe dos holofotes, mas uma novidade do seu status de relacionamento foi divulgada pelo Jornal Extra. O veículo revelou que a atriz tem uma namorada nova, sendo que esse seria o primeira relacionamento de Camila com uma pessoa do mesmo sexo.

A notícia não é novidade para os amigos mais próximos da artista. Porém, ela ainda não se manisfestou em relação ao suposto novo romance. Para o jornal, uma amiga contou que a atriz está muito bem, obrigada. “Camila sempre foi muito reservada e agora não é diferente. Ela está muito feliz”, declarou a fonte.

Em janeiro deste ano, a apresentadora do Superbonita, do GNT, terminou o seu namoro com o músico Rafael Rocha, com quem permaneceu junto por cinco meses.

Antes desse relacionamento com Rafael, Camila também foi casada com o diretor Claudio Amaral Peixoto. Juntos, os dois tiveram a única filha da atriz, a Antônia Peixoto, que agora tem 11 anos.

Torcemos pela felicidade de Camila sempre!

