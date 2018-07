Cissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho morto

Hoje, há oito anos atrás, mataram meu filho Rafael. Não! Não mataram. Não mataram meu filho nunca, porque ninguém nunca conseguirá matar um filho meu. Rafael hoje celebra 8 anos de sua passagem para uma Luz muito maior, uma Luz infinita. 8 representa Infinito, Eternidade e potencial Divino. RECRIAÇÃO Hoje celebramos 8 anos de Eternidade de sua Sagrada Missão. 2018, 8 anos, não me importa se o 8 está deitado ou em pé, nós estamos sempre firmes na Eternidade do Amor Maior, deitados no Amor Maior que nos conduz à Paz. Obrigada meu filho Rafael Eternamente Amor e Gratidão pelo Aprendizado e pela Evolução Salve Rafael, nosso Rafael, imenso demais para ser só meu. #rafaelmascarenhas #rafiusk #anjorafael #amoreterno #muitaluzpranós

