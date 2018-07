Como a Lua cheia do dia 27 irá afetar o seu signo

Susan Miller, a astróloga mais famosa do mundo, dá a previsão de como cada signo será afetado pela Lua cheia que acontece no próximo dia 27 de julho.

Veja as previsões:

Câncer

21/6 a 21/7

No dia 27, o seu quadro financeiro irá se refazer. Caso você esteja em processo de divórcio, prepare-se para uma disputa de dinheiro que pode levar até o início de novembro de 2018 para se concluir.

Leia o horóscopo completo aqui

Leão

22/7 a 22/8

A Lua cheia, no dia 27, provoca mais discussões, desta vez com o par romântico. Chegarão a você revelações que vão mudar a maneira como enxerga a pessoa com quem escolheu dividir a vida. Você precisará avaliar se o impacto poderá ser superado. Isso acontecerá de repente, sem aviso prévio. Lembre-se de que o diálogo é sempre a melhor forma de resolver questões como essa.

Leia o horóscopo completo aqui

Virgem

23/8 a 22/9

No dia 27, a Lua cheia desloca o foco para a carreira. Marte na sua área das tarefas do dia a dia aumentará a carga no escritório. Além disso, um colega pode se ausentar ou mesmo ir embora, fazendo com que você tenha de acumular funções. Não é o momento de se lançar a empreitadas nem de experimentar caminhos diferentes – aguarde Marte voltar ao movimento direto, no final de agosto.

Leia o horóscopo completo aqui

Libra

23/9 a 22/10

Com a Lua cheia, no dia 27, um resolução será exigida de você, desta vez sobre relações amorosas. Algumas librianas poderão pensar tanto em avaliar os laços construídos como em travar conversas a respeito de comprar uma casa juntos ou aumentar a família.

Leia o horóscopo completo aqui

Escorpião

23/10 a 21/11

Na última semana do mês, uma notícia repentina sobre sua moradia a fará repensar o estilo de vida que vem levando.

Leia o horóscopo completo aqui

Sagitário

22/11 a 21/12

Marte, planeta que dá energia e coragem, também estará em movimento indireto – até dia 27 de agosto. Você deve sentir certa morosidade na vida e em si mesma. Não encare com pessimismo. Use esse tempo de evolução lenta para reavaliar suas conquistas e seu comportamento até aqui. Isso poderá trazer ótimas percepções.

Leia o horóscopo completo aqui

Capricórnio

22/12 a 20/1

Espere por benefícios financeiros durante todo o mês, mas principalmente depois da Lua cheia, no dia 27. Você receberá uma boa quantia de uma negociação que estava enrolada há tempos. Se estiver aguardando resposta de uma conversa com seu chefe sobre aumento, há boas chances de o resultado ser positivo. Amigos darão ótimos conselhos.

Leia o horóscopo completo aqui

Aquário

21/1 a 19/2

Para os aquarianos, a lua cheia tratará bastante reflexão sobre o seu relacionamento amoroso, Caso você esteja com algum problema nesta área, tente consertar as coisas ou termine o relacionamento. O universo não permite a estagnação.

Leia o horóscopo completo aqui

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua cheia de 27 traz revelações sobre uma questão que até então era secreta. Informação nunca é demais e você tem todo o direito de saber dos fatos antes de tomar uma decisão, mas talvez fique balançada. Dê ouvidos à sua intuição; ela sempre lhe envia um recado.

Leia o horóscopo completo aqui

Áries

21/3 a 20/4

No dia 27, a Lua cheia provoca tensão nas relações entre amigos ou amorosas. Saiba escolher as palavras e prefira ouvir a falar.

Leia o horóscopo completo aqui

Touro

21/4 a 20/5

Talvez você sinta que caminha dois passos para voltar um. Não desanime, é só uma fase. Conte com as pessoas ao seu redor – elas vão prestigiá-la. Depois do dia 27, a sensação piora um pouco, pois Mercúrio também estará em movimento indireto e a Lua cheia criará inimizade entre colegas. A competição ficará acirrada no escritório. Você terá que focar naquilo que realmente deseja para ver resultados.

Leia o horóscopo completo aqui

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua cheia do dia 27 deste mês causará confusão em questões absolutamente inesperadas. Portanto, se estiver programando uma viagem, fique atenta a detalhes.

Leia o horóscopo completo aqui

