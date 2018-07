Como William e Kate mantêm viva a memória de Diana para os netos

Lady Di nunca teve a chance de conhecer seus netos, ou de ser chamada de avó. Nem por isso a sua presença é menos lembrada entre os integrantes da Família Real. As três crianças, George, Charlotte e Louis, estão sempre aprendendo um pouquinho mais sobre Diana por meio de seus pais, Príncipe William e Kate Middleton.

No verão passado, William comentou sobre como a memória de Lady Di sempre permanecia viva na família, no especial da HBO chamado Diana: sua vida e seu legado. “Temos mais fotos dela agora, espalhadas pela casa, e conversamos sobre ela um pouco, entre outras coisas”, disse o príncipe. Ele ainda frisa que, junto com Kate, estão “constantemente falando sobre a vovó Diana”.

Leia mais: Louis está todo sorridente no colo de Kate em foto espontânea do batizado

Para que as crianças sempre tenham Lady Di como uma memória viva, William conta: “Quando coloco George ou Charlotte na cama, falo sobre ela e apenas tento lembrá-los de que há duas avós, duas vovós em suas vidas, e é importante que eles saibam quem ela era e que ela existia”.

William também afirmou que Diana teria sido uma vó muito carinhosa com os netos, além de bastante brincalhona. “Ela adoraria as crianças, mas seria um pesadelo absoluto. Ela viria brincar com eles provavelmente na hora do banho, causaria uma cena enorme, espalharia bolhas e espuma em todos os lugares, jogaria água por toda parte e… e depois iria embora”, brincou William.

Veja mais: Princesa Charlotte vale 1 bilhão de dólares a mais que o irmão George

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram