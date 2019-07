O primeiro encontro de Archie com os primos George, Charlotte e Louis

Segundo fontes próximas da família real britânica, o primeiro encontro dos irmãos George, Charlotte e Louis, filhos de Kate Middleton e Príncipe William, com o primo Archie, filho de Meghan Markle e Príncipe Harry não aconteceu de imediato.

As crianças só se conheceram dois meses depois do nascimento do bebê real, em uma partida de polo beneficente em que Príncipe William e Príncipe Harry jogaram. Essa informação pegou os fãs da realeza de surpresa, já que todos fazem parte da família e moram próximos.

“A partida de polo foi interessante porque foi a primeira vez que George e Charlotte viram Archie pessoalmente. Eles não haviam o encontrado por dois meses, então foi um momento incrível”, explicou Emily Andrews, correspondente da Família Real.

Apesar das crianças não terem se conhecido, William e Kate visitaram Archie oito dias depois de seu nascimento, em Frogmore Cottage.

Encontro cheio de momentos divertidos

Meghan e Archie se uniram a Kate e seus três filhos no Billingbear Polo Club, em Wokingham, Surrey. O passeio teve piquenique, brincadeiras e um momento super fofo entre o príncipe Louis e Archie. Em uma sequência de fotos, o príncipe Louis “rouba” os óculos de sol da mãe, coloca em seu rosto e acena para Archie, no colo de Meghan, enquanto faz uma careta engraçadinha. Confira outros cliques fofos do encontro.

Louis brincando com o priminho Archie

