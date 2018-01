Namoro de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb chega ao fim

Segundo o colunista Ancelmo Gois, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, 37 e 27 anos, romperam o relacionamento. Eles se conheceram em novembro de 2015 e já moravam juntos havia um ano.

Em entrevista a CLAUDIA de janeiro, nas bancas, ele negou os boatos de que a modelo estaria grávida. “Se a vida continuar generosa comigo, vou querer muitos filhos. Mas tem de ser com calma”, afirmou.

O ator já foi casado com as atrizes Alinne Moraes e Grazi Massafera (2007 a 2013), com quem teve a filha Sofia, hoje com 5 anos.