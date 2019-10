Sabemos que alguns fãs fazem loucuras pelos seus ídolos, mas será que você teria coragem de comprar um bem-casado que está há onze anos guardado só porque ele é do casamento da sua cantora favorita? Isso soa bastante esquisito, mas é o que está acontecendo: um fã colocou à venda, nesta semana, a lembrança da união entre Sandy e Lucas Lima, que aconteceu em 2008.

O bem-casado distribuído aos convidados no fim da cerimônia dos pombinhos, que completaram 11 anos casados no último 12 de setembro, está supostamente disponível no Mercado Livre para quem quiser adquirir. O preço? R$ 3.500 – e pode ser parcelado em até 12x!

Na descrição do produto, o vendedor garante a qualidade do doce. “Bem-casado do casamento da Sandy e do Lucas! Em perfeito estado, conservado congelado desde o casamento! Ps: curiosos e especulações não são bem-vindos! Se acha absurdo, guarda pra você! Alguém vai amar ter essa lembrança!”, escreveu.

Bem-casado do casamento de Sandy e Lucas à venda no Mercado Livre

É claro que os internautas estão achando a história bem estranha. Nos comentários do anúncio, muitos duvidam da verdadeira origem do quitute: “Só comprar um papel e uma fita da mesma cor fica igualzinho kkkk e vc tava no casamento heim”, escreveu um internauta, que obteve como resposta um “quem comprar tem provas! O resto é curioso!”.

Outro usuário escreveu: “Ta fedendo, não? Kkkkkkkkk”, e o vendedor respondeu, ironicamente: “Já ouviu falar em congelamento? Acho q não né?!” Mas o fã alerta para algo importante: o bem-casado não é para consumo e, sim, para aumentar a coleção de um fã da cantora. Veja os comentários abaixo:

Comentários na venda do bem-casado do casamento de Sandy e Lucas

E aí, você teria coragem de comprar este bem-casado?

