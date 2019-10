Chega ao fim o casamento de Sthefany Brito

O casamento de Sthefany Brito chegou ao fim, segundo informação da colunista Fábia Oliveira. A atriz e Igor Raschkovscky estavam juntos há oito anos e meio e se casaram em agosto do ano passado na Itália, na região de Montalcino.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Uma representante de Sthefany confirmou o término na tarde desta segunda-feira (21). “Sim, confirmamos o término. A decisão foi em comum acordo”, disse para a revista Quem.

As fotos da cerimônia de casamento e da lua de mel na Grécia ainda estão no Instagram de Sthefany, mas a última foto publicada ao lado de Igor foi em maio deste ano. Desde então, ela compartilhou apenas cliques de trabalho e da família.

Antes de Igor, a atriz chegou a ser casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, que atualmente é casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos. Na época, os dois chegaram a desistir do casamento seis meses antes de subir ao altar, porém uma reconciliação permitiu que o casal oficializasse a união em 7 de junho de 2009 com uma festa luxuosa no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O relacionamento acabou de vez 9 meses depois da celebração e de Sthefany ter se mudado para a Europa com ele.

Leia mais: Diego Hypólito divulga clique raro com o namorado e faz declaração

+ Marina Ruy Barbosa recusa papéis na TV Globo, diz site

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?