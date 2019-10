Carla Perez volta a participar de show do grupo ‘É o Tchan’

Carla Perez alegrou seus fãs com um retorno especial aos palcos. Ela fez uma participação especial no show do grupo de axé É o Tchan, que aconteceu na Bahia, neste último domingo (20).

A dançarina começou a sua carreira na dança com o grupo Gera Samba, que depois passou a ser chamado de É o Tchan. Foram três anos viajando pelo Brasil durante a década de 90, quando ganhou o título de “Loira do Tchan” e posteriormente foi substituída por Sheila Melo.

Na participação, a artista agitou o público ao dançar os principais sucessos do grupo junto a Beto Jamaica e Compadre Washington. Além da surpresa nostálgica, a loira ainda apareceu no show da banda que seu marido lidera, o Harmonia do Samba.

Confira o momento nostálgico abaixo:

