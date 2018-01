Em rara aparição, filha de Camila Pitanga curte passeio com a mãe

A atriz Camila Pitanga, 40 anos, utilizou a noite da última quinta-feira (4) para passear com a filha Antonia, 9 anos. A menina foi vista em rara aparição com a mãe no Shopping da Gávea Zona Sul, no Rio de Janeiro.

Durante o passeio, as duas percorreram os corredores dos shopping, observando as vitrines locais e Camila também fez pausas para tirar fotos com fãs e amigo.

Antonia é filha de Camila com o diretor de arte Claudio Amaral Peixoto, com quem a atriz foi casada até 2011.

