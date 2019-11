Uma linda atitude de um professor de Educação Física chamou a atenção dos internautas esta semana. João Hoffman é professor na escola pública Sítio I, em Taubaté, interior de São Paulo, onde estuda Heitor, um menino de 7 anos, que é cadeirante.

Na quinta-feira (31), Heitor viu algumas crianças pulando corda na quadra da escola e sentiu vontade de pular também. Com um gesto de carinho, João pegou Heitor no colo, e pulou corda junto com ele. O professor compartilhou o momento em suas redes sociais e, em poucos dias, teve 700 mil visualizações e 16 mil compartilhamentos. Confira o vídeo incrível abaixo:

“Educação Física sempre foi uma aula que não era tão divertida, os professores acabavam deixando para lá porque ele é deficiente e não tinha como o incluir. Agora está sendo muito diferente. Os dias preferidos dele são terça e quinta, quando acontecem as aulas de Educação Física. O trabalho que o João faz é incrível”, disse Natália Nascimento Magalhães, mãe de Heitor.

O professor contou que, desde o começo do ano, tempo em que está com a turma, ele tenta fazer um trabalho inclusivo. Em outro momento, ele foi filmado brincando de pega-pega com o Heitor em suas costas.

