Os looks sóbrios de Meghan e Kate no Remembrance Day

Meghan Markle e Kate Middleton apareceram deslumbrantes ao lado de toda a família real durante a tradicional cerimônia do Rememberance Day, em que os ingleses prestam homenagem aos militares britânicos que morreram ou participaram de guerras.

A duquesa de Sussex, 38, e a duquesa de Cambridge, 37, optaram por um casaco e um chapéu pretos, cor exigida pelo protocolo, enquanto estavam no balcão para assistir os príncipes Charles, William e Harry colocar coroas de flores para homenagear as mortes na guerra.

Meghan e Kate foram fotografadas em balcões separados, com Kate se juntando à rainha e à duquesa de Cornwall Camila, enquanto Meghan se juntou a Sophie, condessa de Wessex. O príncipe de Gales colocou a primeira coroa em nome da rainha, que assistia ao culto a partir de um balcão próximo.

A separação é por ordem de hierarquia do trono, príncipe Charles é o herdeiro, seguido por William e os filhos do príncipe, apenas depois vem príncipe Harry e Archie. A duquesa de Wessex é casada com o príncipe Edward, tio de William e Harry, também na fila sucessória.

Visual de Meghan e Kate

Meghan optou por um chapéu de aba larga com uma fita de couro, combinado com um casaco Stella McCartney de lã com cinto de 1.545 libras, cerca de 8 mil reais. No casaco Meghan usou uma papoula vermelha, assim como todos os participantes. A flor é o principal símbolo da data. Já na maquiagem, Meghan optou por usar um visual mais natural e sem joias.

Meghan Markle durante o Remembrance

Já Kate escolheu um visual mais chique, vestindo um casaco de inspiração militar e um chapéu cheio de detalhes e um pequeno véu. Completando o visual, um toque de blush e um brincos de pérola. Sua maquiagem também aparentava um pouco de uso de iluminador no rosto e delineador nos olhos.



Kate Middleton durante o Remembrance

Rainha emocionada

Uma das características principais da realeza britânica é esconder as emoções quando estiver na presença de outras pessoas. Por isso mesmo, durante o evento, quando a Rainha Elizabeth pareceu se emocionar ao ouvir o hino nacional britânico, o fato chamou a atenção. A monarca jamais expressa qualquer sentimento em público, nem felicidade e muito menos tristeza. Este ano, no entanto, parece que ela não conseguiu segurar as lágrimas.

