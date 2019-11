Caio Castro fala sobre climão em desentendimento com Bruno Gagliasso

Caio Castro, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já passaram por uma leve saia justa por conta de ciúmes. O caso veio à tona em uma entrevista de Caio para Giovanna em seu canal no YouTube: no Gioh. Segundo o galã, Bruno não gostou nenhum pouco de vê-lo conversando com Giovanna em uma festa. Na época, o casal ainda estava se conhecendo.

Mas Caio explicou o que aconteceu: “Você [Bruno] não sabia que eu conhecia ela e a gente não era tão chegado. E aí, teve uma hora que você [Gioh] estava indo embora, não sei qual foi, e a gente se encontrou no corredor. Eu ficava com a tua amiga, e a gente estava falando… e aí o Bruno: ‘que que esse cara tá falando com você ?’. E eu falei ‘não, mano, calma aí, car*lho, eu fico com a amiga”, brincou o ator.

E tem mais um personagem nessa história que parece uma novela, viu? Gioh contou que aquela saída na verdade era para ter acontecido com o seu ex-namorado, que sumiu poucas horas antes do encontro. “Nesse dia, ele [ex] me chamou para sair, fiquei esperando em casa, arrumada… e ele não apareceu. Bruno já estava me mandando mensagem há meses e eu pensei: ‘F*da-se’. Liguei para o Bruno e fui com vocês até onde ele estava”. ” E aí foi uma loucura, porque o cara veio perguntar o que eu estava fazendo com o Bruno e o Bruno veio perguntar o que você [Caio] tava fazendo comigo?”, revelou.

Na entrevista, os dois ainda contaram qual foi a primeira impressão que um teve do outro. “Eu era jovem, tá? Mas o que eu pensei: ‘Car*lho, bonita, né, mano? Que mulher bonita! Você é bonita. E foi isso”. Já a apresentadora falou: “eu te achei muito gente boa! Esse cara dança hip-hop! Na época, no Rio de Janeiro, ninguém gostava de hip-hop, eram só os paulistas. Achei maravilhoso!”. Vale lembrar que os dois tiveram suas carreiras lançadas na novela teen, Malhação, da Rede Globo.

