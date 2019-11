Faustão e Luciana Cardoso comemoram 17 anos de casados

View this post on Instagram

26/11/2002: Dia que nós dissemos sim um pro outro. Naquele momento a expectativa do que viria e de como seria a convivência, será que construiríamos uma história bonita? Apenas a vontade de estar juntos sem nenhuma certeza. Após 17 anos, podemos afirmar: que linda história. Construimos uma família, temos orgulho de tudo o que fizemos juntos. Nem nos nossos melhores sonhos poderíamos imaginar tamanha cumplicidade, amor , carinho, parceria, desejo de ver o outro feliz. 17 anos hoje. Viva!!! E vamos juntos nessa estrada da vida! T ❤️