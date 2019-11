Horóscopo da semana de 25/11 a 01/12: relacionamentos mais sólidos

A semana começa com Vênus entrando no signo de Capricórnio nesta segunda-feira (25), às 21h28, fenômeno que influencia diretamente no campo afetivo, principalmente em relação à busca por segurança e relacionamento mais profundos.

Segundo astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, os casais que não estão nessa sintonia podem passar por alguma turbulência, já que “algum dos lados podem se incomodar com a falta dessa estrutura. Por outro lado, isso pode gerar mudanças positivas”, explica a profissional.

Mercúrio em movimento direto e no signo de Escorpião faz uma ligação positiva com Netuno. Com isso, os próximos dias devem ser de mais paciência e tolerância com o próximo. “Vamos canalizar mais a energia, melhorar a espiritualidade e ser mais compassivo”, diz Serena.

Com a Lua em Capricórnio, na sexta (29) e no sábado (30), é importante tomar cuidado para que a exigência não seja maior do que o prazer. “É importante manter pé no chão, se organizar, mas não esquecer de ser leve. Domingo (1) a Lua em Aquário tende a facilitar as coisas”, comenta Serena.

Áries

Com a Lua em Escorpião, as arianas vão sentir uma necessidade de recolhimento no começo da semana. Com Mercúrio em Netuno, a espiritualização e o autoconhecimento serão pontos fortes para essas pessoas. A partir desta terça-feira (26), uma renovação energética faz com que as questões profissionais melhorem. Até domingo (1), boas surpresas podem aparecer na vida das arianas.

Touro

A Lua em Escorpião traz um confronto na questão afetiva, por isso tome cuidado. A Lua nova em Sagitário será importante para a reflexão em torno da comodidade e do que precisa ser transformado na sua via. Ao mesmo tempo, Vênus em Capricórnio promove encontros interessantes, principalmente em relação à amizade e ao amor. Mercúrio em Netuno dará um empurrãozinho na comunicação e nas relações interpessoais como um todo.

Gêmeos

Netuno em Escorpião pede que as geminianas sejam menos ácidas diante das dificuldades do dia a dia. A Lua nova em Sagitário deve balançar a vida amorosa das pessoas desse signo, mas com Vênus em Capricórnio é necessária uma reflexão sobre segurança afetiva. Assim, os relacionamentos podem ser mais sólidos. No domingo, com a Lua em Aquário, as coisas podem receber uma dose de intensidade, por isso busque equilíbrio nas atitudes e pensamentos.

Câncer

Com a Lua em Escorpião, a criatividade das cancerianas pode ficar mais aflorada, além do clima intimista tomar conta. A Lua nova em Sagitário favorece o crescimento profissional e sucesso no amor. A Vênus em Aquário também é responsável por esse gás no campo afetivo. No domingo, vale a pena olhar para dentro e ver quais são as coisas que realmente te motivam.

Leão

Para as leoninas, o início da semana pode ter alguns momentos de tensão, mas é importante valorizar a sua força interior e contar com o apoio das pessoas especiais que estão ao seu redor. Com a Lua nova em Sagitário e Vênus em Aquário, você deve ficar ainda mais criativa e com propósitos novos. Além disso, boas notícias sobre trabalho e saúde podem surgir. Domingo, vale a pena redobrar a atenção para evitar conflito na parte afetiva.

Virgem

A Lua em Escorpião aumenta o seu instinto e a necessidade de resolver de problemas. Quando a Lua entrar em Sagitário, na terça (26), as virginianas vão sentir ainda mais vontade de organizar as coisas pessoais e do lar. No domingo, as pessoas desse signo podem fazer um balanço interno para ver o que deve ser melhorado na própria vida.

Libra

O começo da semana pede atenção para a vida financeira das librianas, já que a Lua em Escorpião afeta essa casa delas. A partir de terça (26), com Lua e Sol em Sagitário, a comunicação será mais leve e assertiva. Vênus em Capricórnio melhora os relacionamentos familiares. Mas atenção: quem nasceu no primeiro decanato pode ter alguns desafios, mas que serão superados. A espiritualidade oferecida pelo encontro de Mercúrio com Netuno também pode compensar o clima mais desafiador dos dias 29 e 30. Lua em Aquário no domingo deixa tudo mais leve.

Escorpião

Energia na segunda-feira (25) fica bastante forte para as escorpianas, já que a Lua estará no seu próprio signo. Por isso, é importante ter calma e equilíbrio para redimensionar essa força. Com a Lua e Sol em Sagitário, começa uma fase mais próspera, que será intensificada por Vênus em Capricórnio. Resistência nos dias 29 e 30, mas no domingo vale a pena ficar mais recolhido. A semana no geral só boa para a comunicação e identificação dos próprios talentos.

Sagitário

A Lua nova do dia 26 no próprio signo será responsável pelo clima próspero na semana das sagitarianas. Vênus em Capricórnio traz muita sabedoria e equilíbrio, principalmente em relação às finanças. Domingo com a Lua em Aquário, o clima de liberdade toma conta. Por isso, aproveite para abraçar suas vontades sem medo.

Capricórnio

Com Vênus no seu próprio signo, a força para realizar todos os desafios será ainda maior para as capricornianas. Por isso, será um bom momento para cuidar de si e reconhecer os seus pontos fortes. Nos dias 29 e 30, com a Lua em seu signo, um clima de preocupação pode pairar no ar, mas é importante pensar quais são os pontos da vida que podem ser transformados. Com essa organização, é possível identificar possibilidades de sucesso nas suas atitudes. A Lua em Aquário no domingo volta à sua atenção para o lado financeiro.

Aquário

A Lua em Escorpião impactará no setor profissional, mas com a transição para Sagitário, uma movimentação social também será importante para a sua vida. Por isso, novas amizades e encontros amorosos podem aparecer por aí. Conversas com pessoas de pensamento semelhantes e a intuição serão pontos essenciais para realizar escolhas assertivas nesta semana.

Peixes

As piscianas precisam e devem estar atentas à sua intuição nesta semana, já que Mercúrio em Netuno intensifica a questão da espiritualidade. Vênus em Capricórnio também qualifica o lado social, trazendo bons encontros no campo afetivo e profissional. Por isso, esteja aberta para as oportunidades sempre!

