Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotam mais uma “filhinha”

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso compartilharam um momento único e emocionante em suas redes sociais. Os pais de Titi e Bless nunca esconderam o amor que sentem pelo animais, tanto que na residencia do casal a presença dos bichinhos é constante. Inclusive, a Golden Retriever Alice Fernanda já anima o lar.

Como a casa deles é igual coração de mãe, ou seja, sempre cabe mais um, eles receberam uma nova integrante para alegrar a família Ewbank Gagliasso, a Lasanha, cadela que foi adotada pelo casal. O encontro aconteceu em uma estrada, quando os atores saíram de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro. Eles encontraram o cãozinho todo machucado no local.

“Olhem o que a gente acabou de encontrar no meio da estrada, voltando de Angra. É uma menina, olha o tamanhinho dela. É a Lasanha”, disse Giovanna nos stories. “Já demos até nome… será que nos apaixonamos?”, completou.

Em uma publicação compartilhada nesta terça-feira (5), Bruno fez uma declaração emocionante: “A Casa Ewbank Gagliasso apresenta sua mais nova e ilustre moradora. Senhoras e senhores, com vocês, nossa amada LASANHA! Encontramos essa bebê perdida na estrada, cheia de machucados e muita sarna.😢 Eu e Gio descemos do carro pra resgatá-la e imediatamente nossos corações foram invadidos por muito amor ❤ Agora ela tem um nome, uma casa e uma família. Nos próximos dias a Lasanha vai receber todo tratamento e carinho pra logo logo brincar com nossos outros bebezões.🐕 Seja muito bem-vinda, Lasanha! P.S.: Reparem na linguinha da minha filha!!”.

