Irmã do Neymar, Rafaella Santos, está gravida, segundo colunista

Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar, estaria grávida. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, do UOL. A jovem tem um relacionamento com o atacante do Flamengo, o Gabigol. De acordo com o colunista, a notícia teria sido confirmada por amigos do casal.

A assessoria de Rafaella Santos negou a notícia, mesmo com a confirmação do jornalista e desses supostos amigos. “Gente que absurdo! Então, não são amigos porque se, realmente, fossem, saberiam que ela não está grávida. Que coisa chata!!! Gente mentirosa querendo vender notícia”, comentou a representante ao jornal O Dia.

O jogador do Flamengo também se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa. “Isso reflete a vida pessoal do Gabriel e, se houvesse qualquer manifestação sobre relacionamentos, o próprio atleta se pronunciaria de forma espontânea. A gente respeita os temas familiares e procura se envolver o menos possível com fofocas e especulações”, revelou a nota divulgada pelo veículo.

