As resoluções de Ano Novo de Meghan Markle

A virada de ano é época de traçar planos para os próximos 365 dias que está por vir, as famosas resoluções de Ano Novo. E é claro que a atriz Meghan Markle, 36 anos, também tem o seu próprio planejamento.

Um post de 2016 feito no blog da atriz, o The Tig, mostra que entre as pretensões da artista para 2017 estava abandonar hábitos como roer as unhas e falar menos palavrões. é o que informa o The Telegraph nesta sexta-feira (29). “Os xingamentos vêm em ondas desencadeadas por excesso de trabalho ou quando me sinto corajosa depois de alguns drinques. Em relação a roer unhas – bem, isso ainda acontece em voos turbulentos ou dias estressantes”, escreveu.

Estudar também constava na lista de Meghan. A atriz pretendia retornar ao aprendizado da língua francesa. Além dos estudos, a futura princesa de Gales queria correr uma maratona.

Se no passado o The Tig trazia conteúdos sobre a vida de Meghan, atualmente o blog mostra apenas a carta de despedida da atriz antes de fechar a plataforma. “Depois de três bonitos anos de aventura com vocês, é tempo de dizer adeus ao The Tig.”

Leia mais:

+ A diferença entre os noivados de Kate Middleton e Meghan Markle

+ Cores para a virada do ano: qual usar em 2018

+ Hotéis com festas de Réveillon para curtir a virada